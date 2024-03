Jest już kandydat Lewicy

Henryk Dębowski kandydatem Zjednoczonej Prawicy

Łukaszewicz zdementował, że będzie kandydował

W 2023 roku głośno było o jego proteście w białostockim kinie przeciwko filmowi "Zielona granica", kiedy to chciał wręczyć reżyserce Agnieszce Holland "bilet do Moskwy".

Na początku lutego wszedł na mównicę sejmową i oskarżał wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka o to, że ten zadzwonił do rolniczki z województwa podlaskiego i "zaczął ją zastraszać". Skończyło się awanturą, w którą wmieszał się również poseł Marek Suski .

Rafał Greś kandydatem Konferedacji oraz Ruchu Bezpartyjni Samorządowcy

- To jest człowiek, który zdecydował się rzucić wyzwanie, wziąć na siebie ciężar tej misji, także budowy list (kandydatów) do rady miasta, zrobił to - powiedział w sobotę, prezentując kandydaturę Gresia, Krzysztof Bosak , wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów Konfederacji.

- To jest nasz cel. Gospodarka jest najważniejsza. Drobni i średni przedsiębiorcy to jest koło zamachowe, które napędza naszą gospodarkę - wskazał Greś.

Piąty raz Truskolaskiego

- Ta decyzja nie przyszła łatwo z uwagi na to, że sprawuję funkcję prezydenta już wiele, wiele lat. Ale wśród osób, z którymi rozmawiałem - oczywiście najczęściej to były osoby przyjazne - wszyscy po prostu zachęcali mnie do tego, do startu, no i po dość długim namyśle zdecydowałem się, że jeszcze raz podejmę tę rękawicę – mówił.