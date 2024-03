O stanowisko prezydenta Białegostoku będzie już po raz piąty ubiegał się, piastujący tę funkcję od 2006 roku, Tadeusz Truskolaski. Swój start ogłosił też kandydat Lewicy, związkowiec Andrzej Aleksiejczuk. Polska 2050 zastanawia się czy wystawić własnego kandydata, natomiast jeśli chodzi o PiS to wciąż nie wiadomo, kto wystartuje. Informacja, że będzie to poseł Suwerennej Polski Sebastian Łukaszewicz, została szybko zdementowana.

Jest już kandydat Lewicy

Nieoficjalnie Henryk Dębowski

Łukaszewicz zdementował, że będzie kandydował

W 2023 roku głośno było o jego proteście w białostockim kinie przeciwko filmowi "Zielona granica", kiedy to chciał wręczyć reżyserce Agnieszce Holland "bilet do Moskwy".

Na początku lutego wszedł na mównicę sejmową i oskarżał wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka o to, że ten zadzwonił do rolniczki z województwa podlaskiego i "zaczął ją zastraszać". Skończyło się awanturą, w którą wmieszał się również poseł Marek Suski .

Piąty raz Truskolaskiego

- Ta decyzja nie przyszła łatwo z uwagi na to, że sprawuję funkcję prezydenta już wiele, wiele lat. Ale wśród osób, z którymi rozmawiałem - oczywiście najczęściej to były osoby przyjazne - wszyscy po prostu zachęcali mnie do tego, do startu, no i po dość długim namyśle zdecydowałem się, że jeszcze raz podejmę tę rękawicę – jeszcze w styczniu powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, ogłaszając swój start w wyborach..