Blisko 1,1 mln zł dla córki byłego żołnierza AK, który trafił do łagru. "Cierpienia nie da się wymierzyć w pieniądzu"

Córka byłego żołnierza Armii Krajowej domagała się 12 mln zł zadośćuczynienia za represje oraz 963 tys. zł odszkodowania, m.in. za zarobki utracone w ciągu 12 lat. Podnosiła, że jej ojciec był w latach 1945-1955 więźniem łagru, a dodatkową represją było skierowanie go na dwa kolejne lata prac przymusowych do kopalni złota na terytorium ZSRR.

W pierwszej instancji kwota wynosiła ponad 1,4 mln zł

Wnioskodawczyni wyroku nie zaskarżyła. Zrobiła to prokuratura która już wcześniej co do zasady, ale nie co do kwoty, zgadzała się z zasadnością wniosku dotyczącego zadośćuczynienia. Chciała jednocześnie oddalenia wniosku o odszkodowanie.