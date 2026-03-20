"Moje dziecko jest w wysokim stopniu niepełnosprawne". Ginekolog prawomocnie skazany

W czasie porodu doszło do błędu w sztuce medycznej. Dziecko jest trwale niepełnosprawne i wymaga stałej opieki. 75-letni lekarz ginekolog został, już prawomocnie, skazany. Kara jest surowsza niż w pierwszej instancji.

Sąd uznał, że podczas porodu w lipcu 2021 roku w szpitalu wojewódzkim w Białymstoku doszło do błędu w sztuce i narażenia rodzącej kobiety oraz jej dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyjął, że oskarżony lekarz działał w sposób nieumyślny, co oznacza łagodniejszą kwalifikację prawną.

W pierwszej instancji sąd rejonowy orzekł karę 25 tysięcy złotych grzywny, do tego sześcioletni zakaz wykonywania zawodu oraz po 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia rodzicom dziecka.

Wyrok ten zaskarżyła prokuratura, która chciała surowszej kary (10 miesięcy więzienia w zawieszeniu i dłuższego zakazu wykonywania zawodu) oraz obrona, wnioskująca o uniewinnienie, ewentualnie uchylenie wyroku.

Prawomocny wyrok zapadł w piątek przed Sądem Okręgowym w Białymstoku. Ten zaostrzył karę. Oskarżony został skazany na osiem miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok. Podwyższył też grzywnę z 25 do 60 tys. zł. Pozostałe części wyroku pierwszej instancji zostały utrzymane w mocy.

Prokuratura chciała w apelacji powrotu do kwalifikacji z aktu oskarżenia, gdzie zarzuciła lekarzowi również m.in. spowodowanie obrażeń skutkujących trwałą niepełnosprawnością.

Obrona stała natomiast na stanowisku, że opinia biegłych nie wskazuje jednoznacznie, iż jest związek przyczynowo-skutkowy między decyzjami i działaniami ginekologa podczas akcji porodowej a stanem zdrowia narodzonego dziecka. Poród miał się odbyć w sposób naturalny, ostatecznie przeprowadzone zostało cesarskie cięcie.

- Uważam, że robiłem, co mogłem - mówił w ostatnim słowie, przed sądem okręgowym, oskarżony 75-letni lekarz.

Odnosząc się do swoich działań, ocenił, że poród naturalny jest lepszy niż cesarskie cięcie i jest wtedy mniej powikłań poporodowych.

Dziecko jest w wysokim stopniu niepełnosprawne

Oskarżycielką posiłkową w tej sprawie była kobieta, która wówczas rodziła. - Moje dziecko jest w wysokim stopniu niepełnosprawne. Nie siedzi, nie chodzi, nie je samodzielnie, jest karmione łyżeczką, połyka, bo nauczyliśmy się tego. Ciężka, ciężka praca, tylko i wyłącznie rehabilitacja, nie ma innego leczenia - mówiła po jednej z rozpraw dziennikarzom.

Opracował Tomasz Mikulicz

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica