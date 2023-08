Białystok będzie refundował in vitro. Na początku skorzysta tylko kilka par

Radni Białegostoku poparli w poniedziałek projekt uchwały o pilotażowym miejskim programie in vitro. Z dofinansowania do tej metody leczenia niepłodności skorzysta na początku tylko osiem par, które jeszcze w tym roku otrzymają dotację. Miasto wyda na ten cel 50 tysięcy złotych.

Białystok. In vitro z budżetu obywatelskiego

Uchwała dotyczy projektu wybranego do realizacji przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego miasta Białystok na 2023 rok. Zdobył on niespełna 2200 głosów. Białostocki pilotaż jest przewidziany dla ośmiu par: małżeństw lub związków partnerskich. Łączny koszt projektu to 50 tysięcy złotych, z czego 10 tysięcy to koszty przygotowania programu. Para będzie mogła dostać pięć tysięcy złotych dofinansowania do jednej procedury.