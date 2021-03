Będzie "okrągły stół" w sprawie planów wycinki blisko 14,5 tysiąca "przeszkód lotniczych"

Mieszkańcy żądają rzetelnej informacji

Białystok wytycza nowy sposób budowania lotnisk

Tłumaczył też, że lotnisko powstaje po to, aby białostoczanie mogli latać do innych miast Polski i Europy. Powołując się na wyniki konsultacji społecznych prowadzonych w ramach prac nad Strategią Białystok 2030, stwierdził, że jednym z głównych oczekiwań mieszkańców jest właśnie powstanie lotniska pasażerskiego. Mówił, że dzięki temu będą mogły powstać w Białymstoku atrakcyjne miejsca pracy. Bo firmy sprawdzając lokalizacje, w których mogą zainwestować, oceniają też to, czy do danej miejscowości można dolecieć samolotem.