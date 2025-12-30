Kluczowe fakty:

Szacuje się, że inwestycja pochłonie 430 mln zł, z czego 172 mln zł miałoby wyłożyć Ministerstwo Sportu i Turystyki. To jednak nie jest jeszcze pewne.

Przedstawiciele klubów sportowych obawiają się, czy będzie ich stać na wynajem obiektu.

Choć budowie kibicuje też członek zarządu klubu lekkoatletycznego KS Podlasie, to nie kryje rozgoryczenia, że hala nie będzie miała bieżni. A mieć nie może, bo wtedy kibice oglądający siatkówkę, koszykówkę czy futsal siedzieliby za daleko od boiska.