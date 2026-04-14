Białystok

Atak na kierowcę taksówki. Agresję wywołał jego akcent

Atak na taksówkarza w Białymstoku
Atak na taksówkarza w Białymstoku
Atak na taksówkarza w Białymstoku. Agresję pasażera wywołał akcent kierowcy. Poszkodowany wraz ze swoim obrońcą zgłosili sprawę organom ścigania.

Do zdarzenia doszło w nocy 2 kwietnia. Gdy przyszło do płacenia za kurs, między mężczyznami wywiązała się dyskusja. Agresora zdenerwował wschodni akcent pana Siergieja, kierowcy auta. Był na tyle pobudzony, że zaczął używać wulgarnych słów, a nawet groził mu śmiercią. Mężczyzna nie został zatrzymany, bo gdy taksówkarz zaczął dzwonić pod numer alarmowy, ten uciekł z samochodu, nie uiszczając opłaty.

- Przyjechałem na ulicę Warszawską i powiedziałem klientowi, jaka kwota się należy za kurs. Gdy usłyszał mój akcent, zaczął mnie pouczać, jak należy mówić. Odpowiedziałem, że nie trzeba mnie uczyć i to nie jego sprawa. Od tego zaczęło się. Stał się agresywny, dotykał mnie, groził pozbawieniem życia - powiedział w rozmowie z TVN24 pan Siergiej.

Atak na taksówkarza w Białymstoku
Atak na taksówkarza w Białymstoku
Pełnomocnik poszkodowanego taksówkarza chce, by sprawa była rozpatrywana w kierunku napaści na tle narodowościowym. Potencjalny sprawca został namierzony, natomiast gdy prokuratura zapozna się z aktami, wówczas podejmie decyzję, czy śledztwo będzie kontynuowane.

Pan Siergiej pracuje na co dzień jako taksówkarz w Białymstoku
Pan Siergiej pracuje na co dzień jako taksówkarz w Białymstoku
- Mamy do czynienia z przestępstwem z artykułu związanym z agresją na tle narodowościowym. Udało nam się ustalić dane osobowe sprawcy, które przekazaliśmy organom ściągania - powiedział adwokat Dawid Dehnert, pełnomocnik poszkodowanego taksówkarza.

