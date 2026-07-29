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Białystok

Rodzina Andrzeja Poczobuta chce mieszkać w Białymstoku. "To dla nas ogromny zaszczyt"

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Andrzej Poczobut podpisał wniosek o przyznanie mieszkania
Andrzej Poczobut: córka od czterech lat mieszka w Białymstoku, syn zamierza podjąć tu studia
Źródło wideo: UM Białystok
Źródło zdj. gł.: UM Białystok
Andrzej Poczobut, wypuszczony z białoruskiego więzienia działacz Związku Polaków na Białorusi, wystąpił do władz Białegostoku o wynajem mieszkania z zasobu Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Stwierdził, że choć on wraca we wrześniu na Białoruś, w Białymstoku zostaną jego dzieci, które zamierza odwiedzać.

Wniosek o przyznanie Andrzejowi Poczobutowi mieszkania pod wynajem w zasobach spółki miejskiej Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Białymstoku złożyło stowarzyszenie Wspólnota Polska. Zgodnie z prośbą wniosek miałby zostać rozpatrzony w przyspieszonym trybie.

Prezydent Tadeusz Truskolaski poinformował na konferencji prasowej, że przychylił się do tej prośby ze względu na zasługi i działalność Andrzeja Poczobuta. Ten, w blasku fleszy, podpisał wniosek w tej sprawie, co rozpoczyna formalną procedurę przydziału tego mieszkania.  Teraz musi zebrać się komisja mieszkaniowa, która rozpatrzy wniosek, a na koniec zajmie się nim także Rada Nadzorcza KTBS.

Andrzej Poczobut podpisał wniosek o przyznanie mieszkania
Andrzej Poczobut podpisał wniosek o przyznanie mieszkania
Źródło zdjęcia: UM Białystok

Prezydent Białegostoku: inne miasta też proponowały mieszkanie

- Cała procedura potrwa około trzech tygodni i po tym czasie może być podpisana umowa, wręczone klucze panu Andrzejowi i jego rodzinie - wyjaśniał prezydent Białegostoku.

Mieszkanie w KTBS jest wyremontowane, ma 48 metrów kwadratowych powierzchni, jest dwupokojowe, gotowe do odbioru.

- To, że (Andrzej Poczobut) wybrał Białystok, to dla nas jest ogromny zaszczyt. Powiem, że konkurencja była, dlatego że też inne miasta proponowały mieszkanie, ale to było troszkę dalej od granicy wschodniej, od diaspory, która tutaj mieszka, a mieszka tutaj mnóstwo Polaków białoruskiego pochodzenia i Białorusinów - powiedział Truskolaski.

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Tadeusz Truskolaski: to, że Andrzej Poczobut wybrał Białystok to dla nas ogromny zaszczyt
Źródło: UM Białystok

Dziękował za przyjazne potraktowanie jego rodziny

Andrzej Poczobut podziękował prezydentowi Białegostoku i wszystkim osobom, które były zaangażowane w sprawę i "przyjaźnie potraktowały jego rodzinę".

Chociaż Truskolaski użył określenia, że Poczobut będzie mieszkańcem miasta, ale on sam podkreślił, że jego dom pozostaje w Grodnie na Białorusi, gdzie zamierza pojechać we wrześniu.

Mówił, że wraca do Grodna, w Białymstoku zostaną jego dzieci
Mówił, że wraca do Grodna, w Białymstoku zostaną jego dzieci
Źródło zdjęcia: UM Białystok

Z mieszkania będą korzystać jego dzieci, a także on, gdy będzie ich odwiedzał

Zaznaczył też, że z mieszkania w Białymstoku na stałe będą korzystać jego dzieci, a także on, gdy będzie przyjeżdżał z Grodna.

- Jak będę ich (dzieci) odwiedzał, będę u siebie - powiedział Poczobut.

Dodał, że jego córka od czterech lat mieszka w Białymstoku, a syn w przyszłości zamierza tu studiować. - Więc połowa rodziny na stałe będzie w Białymstoku, a teraz z przydziałem mieszkania i ja będę mógł, kiedy będę wracał (...) z Grodna – powiedział Poczobut.

Natomiast, biorący udział w konferencji, wojewoda podlaski Jacek Brzozowski stwierdził, że Andrzej Poczobut "jako wolny człowiek staje się częścią naszej wspólnoty, naszego pięknego miasta".

Prezydent Tadeusz Truskolaski poinformował, że procedura potrwa około trzech tygodni
Prezydent Tadeusz Truskolaski poinformował, że procedura potrwa około trzech tygodni
Źródło zdjęcia: UM Białystok

Od maja 2023 do kwietnia 2026 był w białoruskim więzieniu

Dziennikarz Andrzej Poczobut, jeden z liderów mniejszości Polskiej na Białorusi - od maja 2023 roku odbywał karę ośmiu lat więzienia w kolonii karnej w Nowopołocku. Białoruski reżim oskarżył go o "wzniecanie, podżeganie do nienawiści" i "wzywanie do działań na szkodę Białorusi". M.in. organizacje praw człowieka podkreślały, że zarzuty wobec Poczobuta są absurdalne, a dziennikarz jest więźniem politycznym.

Uwolnienia Andrzeja Poczobuta domagały się przez cały czas polskie władze. Wyszedł na wolność pod koniec kwietnia 2026 roku dzięki długim zabiegom dyplomatycznym oraz skomplikowanej, międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii. Na granicy białorusko-polskiej przekazano go wtedy przedstawicielom polskich władz.

Od czerwca 2021 do kwietnia 2026 roku Wspólnota Polska organizowała co miesiąc w Białymstoku akcje solidarności i wsparcia Poczobuta i innych więźniów politycznych przebywających w więzieniach na Białorusi. Andrzej Poczobut dziękował już wcześniej za to wsparcie. Natomiast prezes podlaskiego oddziału Wspólnoty Polskiej Anna Kietlińska wyraziła wdzięczność władzom miasta w związku ze sprawą mieszkania.

W 2021 roku mieszkania przyznano też Marii Ciszkowskiej i Irenie Biernackiej

Władze Białegostoku już wcześniej pomagały represjonowanym przez reżim na Białorusi działaczkom Związku Polaków na Białorusi w formie bezterminowego wynajmu mieszkań komunalnych. W listopadzie 2021 roku Rada Miasta Białegostoku przyjęła uchwałę w sprawie takiego wynajmu Marii Ciszkowskiej i Irenie Biernackiej, które znalazły się w Polsce po tym jak wyszły z białoruskiego więzienia i musiały - bez prawa powrotu - opuścić ten kraj. Uchwała zezwoliła na wynajem mieszkań z zasobu Zarządu Mienia Komunalnego tym osobom z zastosowaniem odstępstwa od zasad, które regulują przyznawanie takich lokali.

- Była to inna procedura niż wynajem z KTBS – wyjaśniała rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Boublej.

Poczobut powiedział dziennikarzom, że planuje dalszą działalność dziennikarską o tematyce historycznej.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Samorząd terytorialnyPodlaskieBiałoruś
Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
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