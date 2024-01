Za jego czasów prowadzona była wycinka w Puszczy Białowieskiej. Został odwołany

czytaj dalej

Poseł Janusz Kowalski z Suwerennej Polski namawia prezydenta do kierowania uchwalanych teraz przez Sejm ustaw do Trybunału Konstytucyjnego, bo jego zdaniem mamy do czynienia z "Sejmem kadłubowym". Podobnie uważają posłowie PiS. Teza Kowalskiego to kolejna odsłona fałszywej narracji o "niekonstytucyjnym" składzie Izby.