Prokuratura oskarża po marszu narodowców. "Publicznie pochwalał symbole charakterystyczne dla ideologii faszystowskiej"

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, któremu prokuratura zarzuca propagowanie faszyzmu podczas Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Hajnówce (województwo podlaskie) w 2018 roku. Prokuratura wciąż bada przebieg marszu i nie wyklucza stawiania kolejnych zarzutów.

Interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich

Ostatecznie prokuratura dochodzenie umorzyła, oceniając, że nie było znamion czynu zabronionego. RPO złożył zażalenie na tę decyzję, a sąd w Hajnówce je uwzględnił, uznając, że prokuratura powinna nadal to postępowanie prowadzić. Jednak po dodatkowym zbadaniu zebranych dowodów, w połowie lutego 2020 roku, Prokuratura Rejonowa w Białymstoku ponownie zatwierdziła postanowienie policji o umorzeniu dochodzenia.

RPO również i tę decyzję zaskarżył - już nie do sądu, a do prokuratury nadrzędnej, w tym przypadku Prokuratury Okręgowej w Białymstoku. Argumentował, że m.in. ocena dowodów była oparta wybiórczo na jednej z dwóch opinii biegłych. Prokuratura przychyliła się do tej argumentacji uznając, że konieczne jest wyjaśnienie tych sprzeczności, a także tego, dlaczego umarzając postępowanie uwzględniono jedną opinię, a drugiej już nie.