Agnieszka została napadnięta i zgwałcona, zmarła w szpitalu. Akt oskarżenia po 21 latach od zbrodni

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie zabójstwa 30-letniej pielęgniarki Agnieszki D. Kobieta w 2001 roku została napadnięta i zgwałcona, sprawca związał ją i dusił. Zmarła wskutek odniesionych obrażeń po kilku miesiącach pobytu w szpitalu. Sprawca przez ponad 20 lat pozostawał nieuchwytny. 43-latek, który usłyszał zarzuty w tej sprawie, nie przyznaje się do winy. Grozi mu dożywocie.

Mężczyzna został zatrzymany w 2021 roku w Wielkiej Brytanii. W lutym 2022 roku doszło do jego ekstradycji. To 43-letni mieszkaniec Białegostoku. Przez 15 ostatnich lat przebywał za granicą.

Agnieszka została zamordowana pod blokiem, w którym mieszkała

Do zabójstwa 30-letniej Agnieszki D. doszło w sierpniu 2001 roku. Kobieta wracała wieczorem do domu, kiedy została zaatakowana na białostockim osiedlu Sienkiewicza. Napaść miała miejsce tuż przy bloku, w którym mieszkała. Stało się to po tym, jak odprowadziła kuzynkę na przystanek autobusowy.