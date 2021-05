17-latka wyrzucona z katolickiego liceum. Brała udział w protestach przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego

17-letnia Julita nie może kontynuować nauki w niepublicznym liceum katolickim. Dyrekcja szkoły rozwiązała umowę o kształcenie zawartą z jej rodzicami. Reprezentująca nastolatkę adwokat mówi, że Julicie i jej mamie dano nieoficjalnie do zrozumienia, iż relegowanie związane jest z zaangażowaniem dziewczyny w obronę praw kobiet i w działalność młodzieżówki Lewicy.

- Nie znamy oficjalnych powodów wyrzucenia Julity ze szkoły. Dyrekcja wypowiedziała umowę o kształcenie zawartą z rodzicami dziewczyny. W umowie tej był paragraf, który mówi o tym, że może zostać wypowiedziana w trybie natychmiastowym, jeżeli uczeń nie stosuje się do zasad zawartych w dokumentach szkolnych. Oficjalnie jednak nie wskazano, jakie zasady zostały złamane i przez jakie zachowanie - mówi Anna Jaczun, adwokat reprezentująca 17-letnią licealistkę.

Dziewczyna uczęszczała do niepublicznego Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku. Brała udział w protestach przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego, w związku z czym w poniedziałek (26 kwietnia) przesłuchiwała ją policja.

Dziewczynie udało się znaleźć nową szkołę

Julita uczęszczała do Zespół Szkół Katolickich imienia Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku

- Następnego dnia uczennica została z mamą wezwana do szkoły. Podczas tej rozmowy dano do rozumienia, że relegowanie jest związane z zaangażowaniem Julity w obronę praw kobiet i w działalność młodzieżówki Lewicy – zaznacza adwokat.

Dziewczynie udało się znaleźć nową szkołę. – To cud, bo do zakończenia roku szkolnego zostało jej niecałe (jest w drugiej klasie - przyp. red.) dwa miesiące. Ma umiarkowany stopień niepełnosprawności. Wymaga indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego – zaznacza nasza rozmówczyni.

"Statuty szkół muszą być zgodne z powszechnie obowiązującymi aktami prawa"

We wtorek (4 maja) adwokat wysłała do szkoły wezwanie do udzielenia wyjaśnień i wskazanie podstawy faktycznej i prawnej wypowiedzenia umowy.