16-latek podczas ucieczki wskoczył do rzeki

Białystok. 16-latek uciekał na skuterze. Policjanci wskoczyli za nim do rzeki Źródło: KMP Białystok

Policjanci ruszyli w pościg za kierującym motorowerem, który na ulicy Transportowej w Białymstoku zlekceważył polecenie do zatrzymania się i zaczął uciekać.

"Jechał ulicami przez Kleosin, a następnie główną drogą w kierunku Łap. Zachowywał się bardzo niebezpiecznie, wymuszając pierwszeństwo na innych uczestnikach ruchu. Kilka razy przejeżdżał skrzyżowania na czerwonym świetle" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Wskoczył do rzeki, policjanci za nim

Kierowca zjechał też na drogę dla rowerów. Na szczęście, nikogo na niej nie było.

"W okolicy Turośni Dolnej, gdy skończyła się droga gruntowa, porzucił skuter tuż przy rzece. Wskoczył do wody, myśląc, że ucieknie policjantom. Przeliczył się" – informuje policja.

W miejscu, gdzie uciekinier wskoczył do rzeki, woda sięgała do pasa. Udało mu się wydostać na drugi brzeg i dalej uciekał. Policjanci wskoczyli za nim do wody i dogonili go po przebiegnięciu kilkuset metrów.

Nie ma prawa jazdy

"Uciekinierem okazał się 16-letni mieszkaniec powiatu białostockiego. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło na jaw, że nastolatek nie ma uprawnień do kierowania tym pojazdem. Badanie wykazało, że był trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem środków odurzających"– głosi komunikat.

16-latek tłumaczył funkcjonariuszom, że uciekał, bo nie miał prawa jazdy. Jego pojazd nie posiadał aktualnych badań technicznych. Policjanci zatrzymali więc dowód rejestracyjny.

Jednoślad odjechał na lawecie na policyjny parking, a uciekiniera odebrała babcia. Jego sprawą zajmie się sąd rodzinny.

