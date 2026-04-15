Białystok

16-latek podczas ucieczki wskoczył do rzeki

Ruszyli w pościg za motorowerzystą
Białystok. 16-latek uciekał na skuterze. Policjanci wskoczyli za nim do rzeki
Źródło: KMP Białystok 
Policjanci ścigali kierowcę skutera, który nie zatrzymał się do kontroli. Podczas ucieczki niebezpiecznie wyprzedzał auta i przejeżdżał na czerwonym, a gdy skończyła się droga wskoczył do rzeki i przedostał się na drugi brzeg. Okazało, że to 16-latek. Odebrała go babcia.

Policjanci ruszyli w pościg za kierującym motorowerem, który na ulicy Transportowej w Białymstoku zlekceważył polecenie do zatrzymania się i zaczął uciekać.

"Jechał ulicami przez Kleosin, a następnie główną drogą w kierunku Łap. Zachowywał się bardzo niebezpiecznie, wymuszając pierwszeństwo na innych uczestnikach ruchu. Kilka razy przejeżdżał skrzyżowania na czerwonym świetle" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Źródło: KMP Białystok

Wskoczył do rzeki, policjanci za nim

Kierowca zjechał też na drogę dla rowerów. Na szczęście, nikogo na niej nie było.

"W okolicy Turośni Dolnej, gdy skończyła się droga gruntowa, porzucił skuter tuż przy rzece. Wskoczył do wody, myśląc, że ucieknie policjantom. Przeliczył się" – informuje policja.

W miejscu, gdzie uciekinier wskoczył do rzeki, woda sięgała do pasa. Udało mu się wydostać na drugi brzeg i dalej uciekał. Policjanci wskoczyli za nim do wody i dogonili go po przebiegnięciu kilkuset metrów.  

Źródło: KMP Białystok

Nie ma prawa jazdy

"Uciekinierem okazał się 16-letni mieszkaniec powiatu białostockiego. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło na jaw, że nastolatek nie ma uprawnień do kierowania tym pojazdem. Badanie wykazało, że był trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem środków odurzających"– głosi komunikat.

16-latek tłumaczył funkcjonariuszom, że uciekał, bo nie miał prawa jazdy. Jego pojazd nie posiadał aktualnych badań technicznych. Policjanci zatrzymali więc dowód rejestracyjny.

Jednoślad odjechał na lawecie na policyjny parking, a uciekiniera odebrała babcia. Jego sprawą zajmie się sąd rodzinny.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Białystok

Tomasz Mikulicz
