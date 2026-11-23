Białystok 13-letni Kacper był skrajnie niedożywiony. Matka prawomocnie skazana za usiłowanie zabójstwa Martyna Sokołowska |

Prokurator o zmianie zarzutów dla matki skrajnie zaniedbanego chłopca Źródło wideo: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Prokuratura oskarżyła kobietę o to, że swojego niepełnosprawnego syna przez okres około pięciu miesięcy trzymała w odosobnieniu w wynajmowanym mieszkaniu, w zaciemnionych, brudnych pomieszczeniach, bez kontaktu z rodziną. Gdy to wyszło na jaw, chłopiec, wówczas 13-letni, był skrajnie niedożywiony i odwodniony.

Sąd pierwszej instancji przypisał kobiecie usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu syna. Nieprawomocnie skazał ją na 25 lat więzienia. Wyrok zaskarżył obrońca.

Rozpatrujący sprawę w drugiej instancji Sąd Apelacyjny w Białymstoku, ogłaszając w poniedziałek wyrok, złagodził karę i skazał kobietę na 18 lat więzienia.

Syn oskarżonej ze względu na liczne niepełnosprawności jest dzieckiem całkowicie niesamodzielnym. Według aktu oskarżenia w 2024 roku jego 35-letnia wówczas matka, mieszkanka gminy Kadzidło (powiat ostrołęcki), przez około pięć miesięcy trzymała go w odosobnieniu.

Przez wiele dni zostawiała go samego, bez wyżywienia, nawadniania, higieny osobistej oraz bez zapewnienia rehabilitacji i leczenia. 13-latek był skrajnie niedożywiony i odwodniony. Gdy latem 2024 roku trafił do szpitala, ważył 9,8 kg.

Biegli stwierdzili, że chłopiec był w stanie krytycznym, a rezerwy metaboliczne jego organizmu były na skraju wyczerpania, wręcz na pograniczu życia i śmierci. Według lekarzy, gdyby został w niezmienionych warunkach, mógłby umrzeć w każdej chwili z głodu i pragnienia czy nawet w wyniku błahej infekcji.

Powołani w śledztwie biegli oceniający stan psychiczny ówczesnej podejrzanej stwierdzili, że w czasie czynu była ona w pełni poczytalna, zdawała sobie sprawę z tego, co robi i jakie to może mieć konsekwencje.