Wilk chodzi po wsi. Wójt chce go złapać. Prosi o pomoc mieszkańców

- Pierwotnie zamierzaliśmy spróbować go odstraszyć. Nie miałoby to jednak sensu, bo należałoby zaangażować 20-30 osób. Poza tym drapieżnik ten utracił chyba swoją "dzikość", bo nie boi się ludzi. Odstraszony u nas mógłby się pojawić w innej wsi – mówi Albert Litwinowicz, wójt Białowieży.

"Skoro jest szansa na odłów, to zwierzę powinno przeżyć"

- Stwierdziłem, że skoro jest szansa na odłów, to zwierzę powinno przeżyć. Po tym, jak zostanie złapane, ma być przewiezione do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Napromku w województwie warmińsko-mazurskim. Czyli wiele kilometrów od Białowieży – mówi wójt.

"Trudno wymagać, aby zwierzę czekało aż zostanie odłowione"

Środek usypiający lub złapanie w klatkę

- Można albo strzelić do wilka z broni pneumatycznej załadowanej strzykawkami ze środkiem usypiającym albo też zanęcić go jedzeniem, tak by wszedł do przygotowanej wcześniej klatki - wyjaśnia.