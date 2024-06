"Pomimo że na terenie przy granicy z Białorusią w Podlaskiem wprowadzona została strefa buforowa, wszystkie szlaki turystyczne są otwarte. Tylko pakować się i przyjeżdżać" - tak mieszkańcy Białowieży zapraszają do siebie na wakacje. Przyznają jednak, że rezerwacji jest mało. Stąd też blisko 60 przedsiębiorców z regionu wystosowało do wojewody podlaskiego list z prośbą o pomoc.

Blisko 60 przedsiębiorców z regionu wystosowało list do wojewody podlaskiego Jacka Brzozowskiego z prośbą o "jak najszybsze podjęcie działań i wprowadzenie środków pomocowych dla: "hoteli, pensjonatów, kwater agroturystycznych, biur podróży, restauracji oraz innych obiektów gastronomicznych, drobnych przedsiębiorstw lokalnych (piekarnia, browar) oraz osób wykonujących indywidualną działalność gospodarczą (przewodnicy turystyczni, wytwórcy pamiątek regionalnych, wypożyczalnie sprzętu sportowego i rekreacyjnego, etc.) działających na terenie Puszczy Białowieskiej i powiatu hajnowskiego".

Przedsiębiorcy wskazali, że w czerwcu, z powodu ogłoszenia zamiaru wprowadzenia strefy buforowej przy granicy i - jak podali - "szumu medialnego", jaki się z tym wiązał, "nastąpiło masowe odwoływanie przez turystów przyjazdów na teren Puszczy Białowieskiej. Ich zdaniem, perspektywy wyrażone liczbą dokonywanych rezerwacji na lipiec, sierpień i wrzesień są "aktualnie na poziomie 20 proc. rezerwacji", co - ich zdaniem - oznacza pięciokrotny spadek w porównaniu do rezerwacji dokonywanych zazwyczaj w lecie.

Operacja "Śluza" - kryzys wywołany przez Łukaszenkę

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod pozorem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewozi ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja wciąż trwa.