Policzyli żubry. Jest ich blisko 50 więcej niż rok temu 

Dokładnie 2316. Taka jest oficjalna liczba całej populacji żubrów występujących w Polsce. To dane na koniec 2020 roku. Ze statystyk wynika, że przybywa osobników żyjących na wolności, a spada tych w hodowlach zamkniętych. Co ciekawe, liderowi "rankingu", czyli Puszczy Białowieskiej, depczą po piętach Bieszczady. Różnica to jedynie osiem osobników.