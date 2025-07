Według jednej z wersji tej legendy, nazwa miejscowości wzięła się z tego, że król Zygmunt Stary postawił w Białowieży zamek z białą wieżą. Choć nic takiego nie miało miejsca, to w XX-leciu międzywojennym inicjatorzy budowy tutejszego kościoła zbierali na ten cel pieniądze, powołując się właśnie na tę opowieść. Dzięki temu powstała świątynia z - a jakże - białą wieżą.

Kolejną legendą, która nie miał nic wspólnego z prawdą jest ta mówiąca o dębie, przy którym miał w 1409 roku przysiąść król Władysław Jagiełło podczas polowania przed bitwą pod Grunwaldem. W latach 70. ubiegłego wieku okazało się jednak, że drzewo wyrosło ponad 100 lat po śmierci Jagiełły. Legenda przyczyniła się jednak do zwiększenia się ruchu turystycznego.

Leśne ostępy znają wiele takich opowieści. Wśród nich są również te prawdziwe. Chociażby ta o Zygmuncie II Auguście, który jeszcze jako książę był w puszczy potajemnie z Barbarą Radziwiłłówną. A zdradziły go wypiski księgowego, który wymienił wśród rzeczy kupionych do dworskiej sypialni dwie pierzyny, dwie poduszki i dwa urynały.

Pamiątką po królewskich polowaniach jest stojący w Białowieży obelisk z 1752 roku. Wcześniejszy - z 1744 roku - nie przetrwał do naszych czasów. Został bowiem ustawiony w lesie. Posłużył okolicznym mieszkańcom do zrobienia osełek do kos i noży.