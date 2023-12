Samochód wojskowy potrącił dwa żubry. "Jeden padł na miejscu, drugiego trzeba było uśpić"

Kierowca nie był w stanie wyhamować i potrącił dwa żubry

Informacje potwierdził rzecznik Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, Iwo Sawa. - Potwierdzam, że doszło do takiego zdarzenia. Wydział Żandarmerii Wojskowej w Białymstoku prowadzi aktualnie na miejscu czynności wyjaśniające w tej sprawie. Ten odcinek drogi, na którym doszło do zdarzenia, biegnie przez puszcze, nie jest odśnieżany, nie jest posypany solą. Warunki do prowadzenia pojazdów są tam słabe. Żubry wbiegły na taką drogę, kierowca nie był w stanie wyhamować. Niestety, doszło do potrącenia zwierząt. Jeden z żubrów padł na miejscu, drugiego trzeba było uśpić - przekazał Sawa. Rzecznik dodał, że w zdarzeniu nie ucierpiał żaden żołnierz. Do podobnego wypadku doszło 12 listopada w Masiewie Starym w gminie Narewka. Wówczas wojskowa ciężarówka potrąciła żubra.