Aktywiści mówią o grupie Kurdów z dziećmi po raz kolejny wypchniętych na Białoruś

Migranci mieli prosić o azyl

Jedno z dzieci ma przebywać w białoruskim szpitalu

Aktywiście twierdzą, że cały czas są z Kurdami w kontakcie. - Rodziny są obecnie po stronie białoruskiej, a to co najbardziej niepokoi to fakt, że w tej grupie są też dzieci. Najmłodsze ma około czterech, pięciu lat i według aktywistów znajduje się w białoruskim szpitalu – powiedziała na antenie TVN24 nasza reporterka Marta Abramczyk-Dzikiewicz.

Operacja "Śluza" - zemsta Łukaszenki

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już w sierpniu ubiegłego roku dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod płaszczykiem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Unii, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewoził ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja wciąż trwa.