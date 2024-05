Straż Graniczna opublikowała nagrania pokazujące, jak na przestrzeni tygodnia migranci znajdujący się po stronie białoruskiej próbują zniszczyć polski znak graniczny. Najpierw próbowano go podpalić, a teraz - we wtorek - przewrócić.

Do incydentu doszło we wtorek nad ranem w okolicach Białowieży (woj. podlaskie). Wieczorem Podlaski Oddział SG opublikował krótki film, gdzie widać, jak osoba znajdująca się po stronie białoruskiej stalowej zapory próbuje - przy użyciu konara drzewa - zniszczyć lub przynajmniej uszkodzić polski znak graniczny.

Wcześniej próbowano podpalić znak

W miniony poniedziałek w okolicach Czeremchy Straż Graniczna odnotowała też próbę podpalenia posterunku polskich służb zlokalizowanego w pasie drogi granicznej. Na nagraniu opublikowanym we wtorek widać, jak jedna lub dwie osoby pokonują zaporę, podbiegają do posterunku i próbują go podpalić, po czym uciekają, widząc nadjeżdżający patrol.