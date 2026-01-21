Puszcza Białowieska w krytycznym stanie. "Żeby to naprawić, nie trzeba wielkich pieniędzy"

Michał Żmihorski: ciężki sprzęt poprzesuwał martwe drzewa, runo zostało zdarte do warstwy mineralnej Źródło: tvn24.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Fatalną ocenę Puszczy Białowieskiej przedstawiła Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody, która jest ciałem doradczym UNESCO.

Zakazać polowań. Zrezygnować z oczyszczania dróg, które nie są niezbędne dla służb. Zasypać rowy melioracyjne, a w tych, które muszą zostać - umieścić zastawki, tak żeby z lasu nie ubywało wody. Między innymi takie pilne działania naprawcze proponuje wykonać w Puszczy Białowieskiej Państwowa Rada Ochrony Przyrody.

Doktor Michał Żmihorski, dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN, zabiera nas do Puszczy Białowieskiej, pokazując miejsca, gdzie mogą wejść tylko uprawnione osoby.

Widzimy chociażby drogę udrożnioną w ten sposób, że runo zostało w wielu miejscach zryte do warstwy mineralnej czy siatki, o które mogą pokaleczyć się zwierzęta.

Wiele z postulatów dotyczących ochrony przyrody znalazło się też w Zintegrowanym Planie Zarządzania Puszczą Białowieską. Dokument, nad którym prace trwały przez wiele lat, został w grudniu wysłany do UNESCO. Czeka na zatwierdzenie.

Zgodnie z raportem z 2014 roku, stan Puszczy Białowieskiej oceniony został na "dobry z zastrzeżeniami". W 2017 roku, po tym, jak w puszczy przeprowadzono masowe wycinki, ocena spadła o stopień niżej do "poważnych zastrzeżeń”. W kolejnych latach stan ten się utrzymywał, natomiast obecnie ocena jest najgorsza z możliwych. Z raportu z 2025 roku wynika bowiem, że Obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska znajduje się w "stanie krytycznym".