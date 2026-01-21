Logo strona główna
Puszcza Białowieska w krytycznym stanie. "Żeby to naprawić, nie trzeba wielkich pieniędzy"

|
W kruszywie mogą być nasiona gatunków inwazyjnych
Michał Żmihorski: ciężki sprzęt poprzesuwał martwe drzewa, runo zostało zdarte do warstwy mineralnej
Źródło: tvn24.pl
Od oceny "dobry z zastrzeżeniami" w 2014 roku, przez "poważne zastrzeżenia" w 2017 roku, do "oceny krytycznej" teraz. Do takiego stanu doprowadziliśmy w nieco ponad dziesięć lat jeden z najcenniejszych lasów w Europie - Puszczę Białowieską. Ale można to jeszcze naprawić.
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Fatalną ocenę Puszczy Białowieskiej przedstawiła Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody, która jest ciałem doradczym UNESCO.
  • Zakazać polowań. Zrezygnować z oczyszczania dróg, które nie są niezbędne dla służb. Zasypać rowy melioracyjne, a w tych, które muszą zostać - umieścić zastawki, tak żeby z lasu nie ubywało wody. Między innymi takie pilne działania naprawcze proponuje wykonać w Puszczy Białowieskiej Państwowa Rada Ochrony Przyrody. 
  • Doktor Michał Żmihorski, dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN, zabiera nas do Puszczy Białowieskiej, pokazując miejsca, gdzie mogą wejść tylko uprawnione osoby.
  • Widzimy chociażby drogę udrożnioną w ten sposób, że runo zostało w wielu miejscach zryte do warstwy mineralnej czy siatki, o które mogą pokaleczyć się zwierzęta.
  • Wiele z postulatów dotyczących ochrony przyrody znalazło się też w Zintegrowanym Planie Zarządzania Puszczą Białowieską. Dokument, nad którym prace trwały przez wiele lat, został w grudniu wysłany do UNESCO. Czeka na zatwierdzenie.

Zgodnie z raportem z 2014 roku, stan Puszczy Białowieskiej oceniony został na "dobry z zastrzeżeniami". W 2017 roku, po tym, jak w puszczy przeprowadzono masowe wycinki, ocena spadła o stopień niżej do "poważnych zastrzeżeń”. W kolejnych latach stan ten się utrzymywał, natomiast obecnie ocena jest najgorsza z możliwych. Z raportu z 2025 roku wynika bowiem, że Obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska znajduje się w "stanie krytycznym".

Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
