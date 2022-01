Pod stadem żubrów załamał się lód. Utonęło ponad 20 zwierząt

czytaj dalej

O przypadkach inwigilacji w Polsce systemem Pegasus, które wykryli badacze z Citizen Lab, mówił podczas debaty "Operacja Pegasus" w TVN24 jeden z członków grupy John Scott-Railton. Eksperci wykazali, że atakowany był między innymi telefon senatora Krzysztof Brejzy (KO). - To, co ustaliliśmy w jego przypadku, było naprawdę rzeczą niemałą - powiedział. Dodał, że "ten przypadek sugeruje, i to jest bardzo niepokojące, że prawdopodobnie możemy mieć do czynienia z podłożem politycznym tych ataków".