Staroobrzędowcy oznaczają cmentarze. "Aby nikt już nie mówił, że skąd miał wiedzieć, bo nie ma tu nagrobków i zniczy" 

Czasem jest to kilka, stojących na polu pomników, a czasem metalowe krzyże w lesie. Jednak najczęściej po dawnych nekropoliach nie został żaden ślad. Tak jak w Białogórach (Podlaskie), gdzie w sierpniu 2020 roku podczas prac na prywatnej działce natrafiono na ludzkie szczątki. Ta sytuacja skłoniła staroobrzędowców do przeprowadzenia akcji oznaczania zapomnianych cmentarzy. Krzyże z tabliczkami informacyjnymi stanęły już w takich miejscowościach jak Podkrólówek, Pijawne Ruskie czy Wierśnie.

Impuls dały wydarzenia w Białogórach

Impulsem do - rozpoczętej w zeszłym roku - akcji oznakowywania miejsc pochówków były wydarzenia z sierpnia 2020 roku, gdy na prywatnej działce w Białogórach (powiat sejneński) doszło do naruszenia 22 jam grobowych i usunięcia szczątków z 10 grobów.

Akt oskarżenia przeciwko byłemu wójtowi

W czerwcu 2022 roku Prokuratura Rejonowa w Ełku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Janowi K., byłemu wójtowi miejscowości Giby, który usłyszał zarzuty niedopełnienia obowiązków. Bo choć teren ten figurował jako cmentarz w wojewódzkiej ewidencji zabytków, to w gminnej ewidencji tego faktu nie odnotowano, co - jak twierdzi prokuratura - w konsekwencji doprowadziło do niezasadnego wydania decyzji ustalającej na tej działce warunki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.