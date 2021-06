Mieli znieważyć groby, grozi im do dwóch lat więzienia

Prokuratura Rejonowa w Sejnach (woj. podlaskie) skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko czterem pracownikom budowlanym, którzy latem zeszłego roku, prowadząc prace na prywatnej działce rekreacyjnej, mieli naruszyć 22 jamy grobowe i usunąć z nich szczątki z dziesięciu grobów. Teren, o którym mowa, jest bowiem cmentarzem staroobrzędowców.

- Dobrze, że sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Będę się starał o to, aby wystąpić w procesie jako oskarżyciel posiłkowy. Nie może być tak, że nasze cmentarze są bezkarnie niszczone. Na działce, o której mowa nie stały co prawda krzyże, ale okoliczni mieszkańcy doskonale wiedzieli, że to "mogiłki". Czyli cmentarz – mówi prezes Naczelnej Rady Staroobrzędowców w Polsce Janusz Jewdokimow.