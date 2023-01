Ukradł samochód do rozwożenia pizzy, wpadł po policyjnym pościgu

Za kradzież samochodu do rozwożenia pizzy odpowie 43-latek z Białej Podlaskiej (woj. lubelskie). - Wykorzystał fakt pozostawienia kluczyków we wnętrzu auta - informuje policja. Podczas pościgu porzucił auto i próbował uciekać pieszo. W chwili zatrzymania miał ponad półtora promila alkoholu w organizmie.

Do zdarzenia doszło we wtorek (10 stycznia) wieczorem. Jak informuje komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, dyżurny otrzymał zgłoszenie dotyczące kradzieży samochodu osobowego zaparkowanego przed jednym z lokali. - Z relacji zgłaszającego wynikało, że sprawca wykorzystał fakt pozostawienia kluczyków we wnętrzu osobowej skody - relacjonuje policjantka.