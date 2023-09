Pobicie 18-latka. Matka jednego z oskarżonych w sądzie o "młodzieńczym wybryku"

Leżał na trawniku, był bity i kopany. Prosił, by przestali. Nagranie z drastycznego zajścia w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie) trafiło do sieci. Teraz rozpoczął się proces czterech młodych mężczyzn, w tym dwóch oskarżonych o pobicie. Matka jednego z nich powiedziała przed sądem, że 18-latek, który został zaatakowany nie odniósł poważnych obrażeń. Nazwała całe zajście "młodzieńczym wybrykiem".

Sprawa wyszła na jaw w marcu, gdy w sieci opublikowano nagranie z przebiegu zajścia. Pojawiło się m.in. na stronie tygodnika "Słowo Podlasia". Opatrzono je dopiskiem "Uwaga, drastyczne sceny". Na filmie było widać, jak dwaj sprawcy bili i kopali leżącego na ziemi nastolatka, po czym jeden z agresorów na niego skoczył. Chłopak jęczał z bólu, prosił by przestali. Jeden żądał od niego pieniędzy.

Zaatakowali go na osiedlu. Nagranie trafiło do sieci Lubelska Policja

Biegli stwierdzili, że byli poczytalni

Na podstawie wideo policjantom udało się namierzyć ofiarę ataku (jak się okazało 18-letniego mieszkańca Białej Podlaskiej) oraz podejrzanych. Śledczy oskarżyli 17-letniego Kamila K. i 20-letniego Krystiana P. o usiłowanie dokonania wymuszenia rozbójniczego oraz udział w pobiciu. Dodatkowo Kamil K. usłyszał zarzut posiadania substancji psychotropowych, było to 4,3 g mefedronu. Jak stwierdzili biegli, byli poczytalni w chwili popełnienia czynu.

Z aktu oskarżenia wynika, że używali przemocy wobec pokrzywdzonego 18-latka, uderzali go rękami i nogami po całym ciele, a Kamil K. nadto naskoczył ciężarem ciała na pokrzywdzonego. "Przyświecał temu cel osiągnięcia korzyści majątkowej, mianowicie uzyskania (...) pieniędzy, o które w przebiegu zdarzenia się upominano. Celu tego nie osiągnięto" – ustaliła prokuratura.

Jeden miał nagrywać, drugi utrudniać śledztwo

W sprawie zarzuty ułyszały jeszcze dwie osoby. Z ustaleń śledczych wynika, że 24-letni Szymon Ś. nagrywał telefonem moment pobicia. Prokuratura przedstawiła mu zarzut stosowania wobec funkcjonariuszy policji groźby, bowiem szczuł ich psami, a także zarzut utrudniania postępowania karnego poprzez celowe uszkodzenie telefonu.

Natomiast 35-letni Adam Sz. został oskarżony o utrudnianie śledztwa poprzez ułatwianie ucieczki i ukrycia się jednemu z oskarżonych.

Poszło o zwrot 400 złotych

W czwartek, 31 sierpnia, w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej ruszył proces w tej sprawie.

Jak relacjonuje "Dziennik Wschodni", na rozprawie zabrakło poszkodowanego Patryka C., który prawdopodobnie jest zagranicą. Stawili się nastomiast wszyscy czterej oskarżeni, który odmówili składania wyjaśnień.

Jednak z tego co mówili wcześniej wynika, że poszkodowany Patryk C. i oskarżony Krystian P. bardzo dobrze się znali. Powodem pobicia miał być dług, jaki Patryk C. zaciągnął u Krystiana P.

Z przytoczonych przez sędziego Piotra Marczyńskiego zeznań Krystiana P., wynika że ten w styczniu pożyczył Patrykowi 400 zł na czynsz. Miał oddać za dwa tygodnie, ale tego nie zrobił. Natomiast gdy poszedł do niego i zobaczył, że pije piwo przed blokiem, zdenerwował się, że ma na alkohol, a pożyczki nie zwrócił".

Powiedział, że kopnął go może z dwa razy

"Kopnąłem go może z dwa razy w brzuch. Ale żałuję, bo chciałem go tylko nastraszyć. Po tym zajściu rozmawiałem z Patrykiem, powiedział, że wiedział za co dostał i nie był na mnie zły”- odczytywał sędzia wcześniejsze wyjaśnienia Krystiana P.

Jak jednak przekonywał przed sądem prokurator Rafał Litwiniuk, Krystian P. uderzał pokrzywdzonego rękami i nogami po całym ciele.

- Skoczył całym ciężarem ciała na niego. Przez to naraził Patryka C. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia – stwierdził prokurator.

Matka jednego z napastników mówiła, że Patryk C. nie ucierpiał

Podczas procesu - jako świadek - zeznawała matka Krystiana P. Broniła swojego syna, twierdząc że pokrzywdzony Patryk C. nie ucierpiał w tym zdarzeniu, a o ile pamięta kilka dni po tym, wyjechał do Holandii. - To był młodzieńczy wybryk – stwierdziła.

Drugi z atakujących stwierdził, że był pod wpływem alkoholu

Natomiast - jak relacjonuje "Dziennik Wschodni" - Kamil K., który również brał udział w pobiciu, nie znał się z Krystianem P. Jak wynika z jego wcześniejszych zeznań, w czasie, kiedy doszło do zdarzenia, był pod wpływem alkoholu.

Natomiast Polskie Radio Lublin podaje, że Kamil K. i Szymon Ś. przyznali się do zarzucanych im czynów. Krystian P. przyznał się tylko częściowo – nie zgodził się z tym, że doszło do wymuszenia rozbójniczego. Z zarzutami nie zgodził się z kolei Adam Sz.

Jeden wyszedł z aresztu, drugi w nim zostanie

Krystian P. i Kamil K., w przeciwieństwie do dwóch pozostałych oskarżonych, nie odpowiadali z wolnej stopy. Przebywali bowiem dotąd w areszcie tymczasowym. Z informacji Polskiego Radia Lublin wynika, że wobec Kamila K. areszt został zamieniony na dozór policji i zakaz opuszczania kraju.

"W przypadku Krystiana P. będzie obowiązywać dalszy areszt ze względu na karę, jaką odbywa za inne przestępstwo" - czytamy na stronie radia.

Na kolejnej rozprawie, która zaplanowana jest na 28 września, przesłuchiwani będą kolejni świadkowie.

Autor:tm/gp

Źródło: PAP, Dziennik Wschodni, Polskie Radio Lublin, tvn24.pl