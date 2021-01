"Wpadłem w poślizg i obróciło mnie o 180 stopni". Ciężarówka wjechała do rowu, zablokowała drogę

Ciężarówka z naczepą wpadła w poniedziałek do rowu na trasie Biała Podlaska – Janów Podlaski (województwo lubelskie). Według relacji kierowcy, pojazd wpadł w poślizg z powodu trudnej sytuacji pogodowej i nierównej nawierzchni. - Obróciło mnie o 180 stopni - opowiadał mężczyzna w rozmowie z TVN24. Nikomu nic się nie stało. Na miejsce przybyła pomoc drogowa i policja.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu w miejscowości Klonownica-Plac w powiecie bialskim (Lubelskie). Pojazd ciężarowy z naczepą, poruszający się na trasie Biała Podlaska – Janów Podlaski, wjechał do przydrożnego rowu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Kierujący ciężarówką Robert Mostowiec opisywał w rozmowie z TVN24, jak doszło do zdarzenia. - Jechałem z Białej Podlaskiej w kierunku Janowa Podlaskiego. Gdy wyjeżdżałem z lasu, rzuciło mnie - mówił. Ocenił, że na tym odcinku prawdopodobnie kładziono niedawno nowy asfalt, nie wyrównano go jeszcze i pozostawiono garby. - Najprawdopodobniej to było przysypane i po prostu wjechałem z jednego poziomu na drugi, wpadłem w poślizg i obróciło mnie o 180 stopni. Wylądowałem w rowie - relacjonował.