"Powstała jako łuk triumfalny po, stoczonej w 1673 roku, bitwie pod Chocimiem"

Widzimy ogromną obawę. Widzimy obawę o to, co się za chwilę wydarzy, co się już dzieje - mówił historyk i dziennikarz tvn24.pl Mariusz Nowik, autor podcastu "W starym newsie" w TVN24 GO, w którym przybliża treści gazet z lat 20. i 30. minionego wieku. - Są zdjęcia z pierwszych dni wojny, są historie o zaatakowanych rolnikach przez niemieckie samoloty. Dramat, krew, ogromne tragedie - to wszystko tu znajdziemy - dodał.