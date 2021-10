Sądzili, że szklane kule służyły do oświetlania dziedzińca zamku. Okazało się, że to granaty 

- Przez dłuższy czas zastanawialiśmy się, do czego te szklane kule służyły. Myśleliśmy, że może do oświetlania dziedzińca, bo w jednej z nich widać było w środku jakiś knot. Może więc po wlaniu tam oliwy, kule pełniły rolę swego rodzaju żarówek. To były jednak tylko przypuszczenia. Przełom nastąpił, gdy jeden z kolegów historyków wysłał mi zdjęcia z wystawy w Wiedniu. Tamtejsze kule były takie same jak nasze. Zagadka się rozwiązała – opowiada Mieczysław Bienia z Muzeum Południowego Podlasia, który nadzorował prace archeologiczne na terenie dawnego zespołu zamkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej.