Z butelką alkoholu, za który nie zapłacił, wychodził wejściem dla wchodzących klientów. Spotkał policjantów

czytaj dalej

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało w środę o wycofywaniu sił z anektowanego Krymu. To drugi dzień z rzędu, gdy Moskwa donosi o powrocie do miejsc stałej dyslokacji części sił, które od tygodni stacjonują przy ukraińskiej granicy. Z dystansem do rosyjskich zapowiedzi podchodzą państwa zachodnie, jak i sama Ukraina. Szef NATO Jens Stoltenberg powiedział, że "do tej pory nie widzieliśmy żadnych oznak rosyjskiej deeskalacji".