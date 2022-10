Sanepid ostrzega mieszkańców 16 miejscowości. Nie powinni pić wody z kranu

Jak używać wody? Sanepid radzi

Inspektorat przekazał, że woda może być używana jedynie po wcześniejszym przegotowaniu - również ta przeznaczona do mycia zębów, kąpieli niemowląt i mycia naczyń oraz owoców i warzyw. By woda była zdatna do takiego użytku, należy gotować ją przez co najmniej dwie minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do wystygnięcia.