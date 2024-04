Radosław Wawiórko, wójt gminy Bargłów Kościelny (woj. podlaskie), ubiegał się o reelekcję. Był jedynym kandydatem i zebrał 1499 głosów, co dało mu 94,69 procent. Jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza, oddano 84 głosy przeciw.

- Trudno powiedzieć, jakie to były głosy przeciwne. Zapewne nieważne. Skupiam się na poparciu, które otrzymałem i dziękuję za każdy oddany głos – mówi Radosław Wawiórko, który od 2018 roku jest wójtem gminy Bargłów Kościelny w powiecie augustowskim.

W urzędzie pracuje od 24 lat

- Pracuję w urzędzie gminy od 2000 roku. Po sześciu latach zostałem sekretarzem gminy, a w 2009 roku - zastępcą wójta. Funkcję tę pełniłem do wyborów w 2018 roku – mówi.

Pisze, że motywuje go otrzymane poparcie

"Otrzymane od Was poparcie motywuje mnie do dalszego zaangażowania i starań na rzecz Mieszkańców i naszej Gminy" – napisał, zwracając się do wyborców, na swoim profilu facebookowym.