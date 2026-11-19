Szukali go do odsiadki za kradzież z włamaniem. Zadzwonił, bo ktoś włamał się do niego
Policja dostała zgłoszenie od małżeństwa, że ktoś włamał się do ich domku letniskowego w Augustowie i ukradł znajdujące się tam przedmioty.
Jakież było zdziwienie funkcjonariuszy, gdy podczas legitymowania 30-letniego męża okazało się, że jest on poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Węgrowie (czyli z sąsiedniego województwa mazowieckiego - przyp. red.) do odbycia kary roku pozbawienia wolności.
Skazano go za kradzież z włamaniem
Jakby tego było mało, mężczyzna został skazany za kradzież z włamaniem. Trafił już do zakładu karnego.
"Natomiast w sprawie włamania do domku letniskowego augustowscy policjanci prowadzą czynności mające na celu ustalenie sprawcy kradzieży oraz okoliczności zdarzenia" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.
Źródło: tvn24.pl
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