Białystok Szukali go do odsiadki za kradzież z włamaniem. Zadzwonił, bo ktoś włamał się do niego Oprac. Tomasz Mikulicz |

Augustów Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Policja dostała zgłoszenie od małżeństwa, że ktoś włamał się do ich domku letniskowego w Augustowie i ukradł znajdujące się tam przedmioty.

Jakież było zdziwienie funkcjonariuszy, gdy podczas legitymowania 30-letniego męża okazało się, że jest on poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Węgrowie (czyli z sąsiedniego województwa mazowieckiego - przyp. red.) do odbycia kary roku pozbawienia wolności.

Skazano go za kradzież z włamaniem

Jakby tego było mało, mężczyzna został skazany za kradzież z włamaniem. Trafił już do zakładu karnego.

"Natomiast w sprawie włamania do domku letniskowego augustowscy policjanci prowadzą czynności mające na celu ustalenie sprawcy kradzieży oraz okoliczności zdarzenia" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.