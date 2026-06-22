Białystok Rzucił o podłogę półrocznym dzieckiem, ojcu grozi dożywocie

Ojciec rzucił dzieckiem o podłogę. Lekarze walczą o życie chłopca Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Prokuratura Okręgowa w Suwałkach poinformowała w poniedziałek, że podległa jej augustowska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu sześciomiesięcznego dziecka, do którego doszło w jednej z miejscowości powiatu augustowskiego.

- 10 czerwca 27-letni ojciec dziecka rzucił nim o podłogę. Matka dziecka wezwała pogotowie ratunkowe, a poszkodowane niemowlę w ciężkim stanie zostało przetransportowane do szpitala - powiedział rzecznik prokuratury Wojciech Piktel.

Dodał, że niemowlę do tej pory przebywa w szpitalu.

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Matka przesłuchana jako świadek

Prokuratura poinformowała, że policjanci zatrzymali oboje rodziców. Matka dziecka została przesłuchana w charakterze świadka i zwolniona.

Ojcu prokurator przedstawił zarzut usiłowania zabójstwa połączonego ze spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

- Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Jego intencja nie jest dla nas zrozumiała. Tłumaczył, że poszedł uspokoić dziecko, ponieważ płakało i wtedy doszło do tej sytuacji. Rzucił dzieckiem, matka wezwała pogotowie - przekazał Sebastian Piekarski, prokurator rejonowy w Augustowie.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Augustowie zgodził się na aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące. Mężczyźnie grozi kara od 10 do 30 lat więzienia lub dożywotniego pozbawienia wolności.

Dziecko przeszło operację, medycy walczą o jego życie

Dziecko najpierw trafiło do szpitala w Suwałkach, skąd 11 czerwca zostało przetransportowane do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Jak powiedziała przed kamerą TVN24 Aneta Łukowska, rzeczniczka UDSK, dziecko było w trybie pilnym operowane. Najpierw przebywało na OIOM, gdzie było wprowadzone w stan śpiączki farmakologicznej. Później zostało przetransportowane na oddział kliniki chirurgii i urologii, gdzie przebywa obecnie. Jest już wybudzone ze śpiączki.

- Przy dziecku cały czas czuwa ekipa reanimacyjna - zaznacza Łukowska, dodając, że medycy ciągle walczą o życie dziecka.

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