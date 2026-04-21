Białystok Poznali się w sieci. Uderzył ją, związał i okradł Oprac. Tomasz Mikulicz

Augustów (Podlaskie)

Z relacji 47-latki wynikało, że dwa tygodnie wcześniej poznała za pośrednictwem portalu randkowego 27-letniego mężczyznę. W trakcie wspólnego spotkania w jednym z mieszkań w Augustowie, mężczyzna zaczął agresywnie się zachowywać.

"Uderzył ją w twarz, a następnie związał jej ręce i nogi, uniemożliwiając jej ucieczkę. W tym czasie zabrał jej telefon o wartości około 9000 złotych, a z jej portfela zabrał 2000 złotych" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.

Ostatecznie 27-latek uwolnił kobietę. Wtedy udało jej się wybiec z mieszkania. Mężczyzna wybiegł za nią, a potem odjechał.

Kiedy na miejscu pojawili się augustowscy kryminalni, do mieszkania zadzwonił domofon. Szybko okazało się, że przed budynkiem stoi 27-latek.

"Kobieta otworzyła drzwi. Mężczyzna wszedł, ale gdy zobaczył policjantów próbował jeszcze uciekać. Został zatrzymany, mundurowi w kieszeni jego kurtki znaleźli skradziony telefon oraz gotówkę" - informuje policja.

27-latek usłyszał zarzut rozboju. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

