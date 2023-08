Miał go zdenerwować kebab zawinięty w folię. Zaatakował właściciela lokalu

Policjanci zatrzymali 38-latka, który w Augustowie (woj. podlaskie) zaatakował właściciela lokalu gastronomicznego i jego syna. Jak przekazała policja, powodem zachowania mężczyzny miało być to, że dostał kebab zawinięty w folię. Napastnik to instruktor sztuk walki. Usłyszał zarzut uszkodzenia ciała.

"Na miejscu zgłaszający poinformował policjantów, że do jego lokalu przyszedł mężczyzna i zamówił kebab. Nie spodobało mu się jednak zawinięcie w folię posiłku. Między mężczyznami doszło do kłótni" - relacjonują mundurowi w komunikacie. Restaurator zabrał kebab klientowi i wyrzucił go do kosza. "Wówczas mężczyzna uderzył właściciela lokalu w twarz. W międzyczasie syn pokrzywdzonego próbował rozdzielić mężczyzn i również został uderzony przez 38-latka" - podaje policja.