Wyciągnął broń, gdy słyszał, że ma zapłacić za parking. Później tłumaczył, że "przypadkowo"

Sejm odrzucił w piątek sprzeciw Senatu do prezydenckiej nowelizacji "lex Tusk" - ustawy o komisji ds. badania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Szef sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka, poseł PiS Marek Ast powiedział, że być może na posiedzeniu Sejmu w połowie sierpnia dojdzie do powołania komisji. Dodał jednak, że jej pierwsze obrady rozpoczną się raczej we wrześniu.