Miał oblać brata łatwopalną substancją i podpalić. Policjanci złapali go po pościgu

Weszli na dach auta i wyważyli okno

Zatrzymali go niespełna kilometr od domu

- 27-latek uciekł pieszo z miejsca zdarzenia. Policjanci ruszyli za nim. Zatrzymali go po pościgu niespełna kilometr od domu, w którym mieszkał i w którym doszło do zdarzenia - mówi starszy sierżant Kinga Muczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.

- Podejrzewanemu do dalszych badań została pobrana krew, a on sam trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy to narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. A drugi - uszkodzenia cudzej rzeczy – zaznacza st. sierż. Muczyńska.