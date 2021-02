Rzeka ogrodzona taśmą, nie wolno się zbliżać i dokarmiać ptaków

Zgłoszenie otrzymaliśmy w czwartek (18 lutego) późnym popołudniem. Od razu wysłaliśmy materiał do badań i monitorowaliśmy teren. Potwierdzenie pozytywnego wyniku dostaliśmy w poniedziałek (22 lutego) po godz. 7. Decyzją burmistrza Augustowa teren został jeszcze tego samego dnia zabezpieczony taśmą – mówi Marek Pirsztuk, powiatowy lekarz weterynarii w Augustowie.

Człowiek może przenieść wirusa w rejon hodowli drobiu

- Apeluję, aby nie zbliżać się do rzeki i nie dokarmiać łabędzi. Choć ptasia grypa nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka, to podchodzenie do zwierząt może powodować, że człowiek przeniesie tego wirusa w rejon, gdzie prowadzona jest hodowla drobiu – podkreśla lekarz.