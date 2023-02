Dorośli i dziecko przechodzili przez przejście dla pieszych, 66-latek się nie zatrzymał. "Kaleczył ludzi, odrzucało ich"

Trzy osoby - w tym ośmioletnie dziecko - przechodziły przez przejście dla pieszych w Augustowie (woj. podlaskie), gdy zostały potrącone przez 66-letniego kierowcę samochodu osobowego. - Nie zatrzymał się, kaleczył ludzi, odrzucało ich - opowiadał mężczyzna, który był świadkiem zdarzenia. Piesi zostali przetransportowani do szpitala. Kierowca odpowie za spowodowanie wypadku, a także za jazdę w stanie po spożyciu alkoholu.

Do zdarzenia doszło - w poniedziałek po południu - na przejściu dla pieszych na ulicy Wypusty w Augustowie.

- Zbliżałem się do przejścia. Zatrzymałem się, przepuszczałem pieszych. W tym czasie z drugiej strony jechał pojazd i nie zatrzymał się - mówił Władysław Malanowski, który był świadkiem wypadku. I dodawał: - Kaleczył ludzi, odrzucało ich.

Dorośli i dziecko trafili do szpitala. Zarzut dla kierowcy

"45-latka, 49-latek i ośmioletnie dziecko trafili do szpitala" - informowała w poniedziałek Elżbieta Zaborowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Wstępne badania alkomatem wykazało, że kierowca renaulta miał 0,34 promila alkoholu w organizmie. Oznacza to, że był w stanie po spożyciu alkoholu, a to jest wykroczeniem.

- 66-latek usłyszał już zarzut spowodowania wypadku drogowego, za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Odpowie też za wykroczenie, czyli jazdę w stanie po spożyciu alkoholu, za co grozi kara aresztu albo grzywny nie niższej niż 2,5 tysięcy złotych - poinformowała starszy sierżant Kinga Muczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.