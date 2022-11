Augustów. 77-latka wyjechała z drogi podporządkowanej, uderzyła w radiowóz. Ten przewrócił się na bok 

czytaj dalej

Szymon Szynkowski vel Sęk, minister do spraw europejskich ma w tym tygodniu polecieć do Brukseli - jego obecność ma być kolejną rundą uzgodnień związaną z wstrzymywaną wypłatą pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Poinformował o tym w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że polska strona chce mieć pewność, że Bruksela wywiąże się z tego "co będzie ustalane". Z kolei w weekend prezes PiS Jarosław Kaczyński publicznie stwierdził, że wstrzymywanie wypłaty środków dla Polski nie jest winą rządu, tylko "antypaństwowej i antynarodowej" opozycji. Zbigniew Ziobro pytany przez dziennikarzy o zapowiedzi ustępstw ze strony części polskich polityków, stwierdził, że "nic mu o tym nie wiadomo".