Zjechał ze swojego pasa, zderzył się z ciężarówką. Tir zablokował obwodnicę

Część ukraińskiego zboża miało trafić do Polski jako tak zwane zboże techniczne. - To nie jest tak, że celnik sam sobie to wymyślił, musiał jednak dostać pewne wskazówki, w jaki sposób postępować z danym towarem - mówiła we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 dr hab. Monika Stanny, profesor w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Podkreślała, że trzeba to "wyjaśnić i drążyć". - Nie ma takiej kategorii zboża. To jest, jak rozumiem, zboże, które się do niczego nie nadaje - wskazał w TVN24 Radosław Iwański, redaktor naczelny magazynu "Farmer". Poniżej piszemy, co wiemy do tej pory o "zbożu technicznym".