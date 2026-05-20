Zatrzymano trzech Polaków podejrzewanych o szpiegostwo na rzecz Rosji
Tomasz Siemoniak poinformował o zatrzymaniu trzech Polaków na portalu X. Zatrzymań dokonano na polecenie Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej.
"Zarzuca się im działania wywiadowcze – rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium Rzeczpospolitej oraz wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym" - napisał na platformie X Siemoniak.
Wskazał, że wobec wszystkich podejrzanych Sąd Rejonowy w Białymstoku zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące, a śledztwo ma charakter rozwojowy.
Źródło: PAP