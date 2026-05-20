Białystok

Zatrzymano trzech Polaków podejrzewanych o szpiegostwo na rzecz Rosji

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Zatrzymanie pracownika MON. Relacja Pawła Łukasika
Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przekazał w środę, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała trzy osoby podejrzane o szpiegostwo na rzecz Rosji. Wszyscy to Polacy w wieku od 48 do 62 lat.

Tomasz Siemoniak poinformował o zatrzymaniu trzech Polaków na portalu X. Zatrzymań dokonano na polecenie Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

Urzędnik oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji na wolności

Ponad 60 śledztw w sprawie szpiegostwa. ABW opublikowała raport

"Zarzuca się im działania wywiadowcze – rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium Rzeczpospolitej oraz wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym" - napisał na platformie X Siemoniak.

Wskazał, że wobec wszystkich podejrzanych Sąd Rejonowy w Białymstoku zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące, a śledztwo ma charakter rozwojowy.

