Białystok Zatrzymano trzech Polaków podejrzewanych o szpiegostwo na rzecz Rosji Oprac. Michał Malinowski |

Źródło zdj. gł.: ABW

Tomasz Siemoniak poinformował o zatrzymaniu trzech Polaków na portalu X. Zatrzymań dokonano na polecenie Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

"Zarzuca się im działania wywiadowcze – rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium Rzeczpospolitej oraz wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym" - napisał na platformie X Siemoniak.

Funkcjonariusze #ABW, na polecenie Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego @PK_GOV_PL zatrzymali 3 osoby podejrzane o działania szpiegowskie na rzecz FR. Zatrzymani to obywatele RP, mężczyźni w wieku od 48 do 62 lat. Zarzuca się im działania wywiadowcze – rozpoznawanie rozmieszczenia… — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) May 20, 2026 Rozwiń

Wskazał, że wobec wszystkich podejrzanych Sąd Rejonowy w Białymstoku zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące, a śledztwo ma charakter rozwojowy.