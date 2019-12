Kopnął i złamał obojczyk uczestnikowi Marszu Równości. Jest akt oskarżenia





Po kilkumiesięcznym postępowaniu Prokuratura Rejonowa Białystok-Południe skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 34-letniemu mężczyźnie, który podczas Marszu Równości w Białymstoku kopnął nastolatka i złamał mu obojczyk. Napaść nagrał świadek zdarzenia.

W sumie białostocka prokuratura otrzymała 35 zawiadomień dotyczących wydarzeń z 20 lipca, kiedy ulicami Białegostoku przeszedł pierwszy Marsz Równości.

Próbowali go zablokować kontrmanifestanci, w tym przedstawiciele środowisk kibicowskich. W stronę uczestników rzucano kamieniami, petardami, jajkami i butelkami, wykrzykiwano też obraźliwe słowa.

Kopnął nastolatka, stanie przed sądem

We wtorek śledczy skierowali do Sądu Rejonowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko 34-letniemu mężczyźnie. - Został on oskarżony o to, że w trakcie Marszu Równości kopnął jednego z jego uczestników, na skutek czego doszło do złamania obojczyka - sprecyzował w rozmowie z TVN24 Wojciech Zalesko z Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe.

Mężczyzna został zatrzymany pod koniec lipca przez policjantów ze specjalnego zespołu, który został powołany w podlaskiej policji do rozliczenia wszystkich łamiących prawo podczas Marszu Równości.

Prokurator zakwalifikował jego czyn jako występek o charakterze chuligańskim. 34-latek był aresztowany na dwa miesiące, obecnie przebywa na wolności. Za pobicie nastolatka grozi mu kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

Kilkadziesiąt zawiadomień

Prokuratura Rejonowa Białystok Południe zarejestrowała łącznie 35 zawiadomień dotyczących lipcowego Marszu Równości w Białymstoku.

- Niektóre z postępowań obejmują po kilka zawiadomień o popełnieniu przestępstwa z uwagi na fakt, że dotyczyły tych samych czynów - mówi Zalesko.

W przypadku 15 zawiadomień prokuratura odmówiła wszczęcia postępowań, a dziewięć postępowań umorzyła. Do sądu prokuratura skierowała dotychczas trzy akty oskarżenia - za pobicie nastolatka, rzucanie kamieniami i butelkami w policjantkę, która zabezpieczała marsz oraz za stosowanie przemocy wobec policjantów. W jednym postępowaniu do sądu trafił wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

Obecnie prokuratura prowadzi jeszcze kilka postępowań i planuje ich zakończenie do końca tego roku. Jedno z nich dotyczy pobicia dwóch osób, uczestników Marszu Równości. - W tej sprawie występują cztery osoby podejrzane. Wobec tych osób stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym - dodał prokurator.

Natomiast policja dotychczas zidentyfikowała ponad 140 osób, którym stawia zarzuty z Kodeksu wykroczeń. Dotyczą one między innymi próby zakłócenia legalnego zgromadzenia, a także nieobyczajnych zachowań. Osoby te karane są mandatami. Jeśli odmawiają ich przyjęcia, wtedy policja kieruje wnioski do sądu.