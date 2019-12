W Białowieży wycięli blisko 70 drzew, aktywiści oburzeni. Starosta: nie było innego wyjścia

Foto: TVN24 Video: tvn24

Brutalna akcja straży leśnej w Białowieży

14.09.| Straż leśna brutalnie rozbiła blokadę w Puszczy Białowieskiej. Jest film, będzie zawiadomienie do prokuratury. Jeden z aktywistów został tak poturbowany, że trafił karetką do szpitala. Co na to Dyrekcja Generalnych Lasów Państwowych? Całą sytuację widzi inaczej i ma ma swoje argumenty.

