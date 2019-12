Protestowali przeciw integracji z Rosją. Otrzymali kary aresztu i grzywny

Kary aresztu i grzywny do 1275 rubli białoruskich to wyroki, jakie zapadły podczas czwartkowych rozpraw w Mińsku w sprawach uczestników protestów przeciwko integracji Białorusi z Rosją - poinformowali obrońcy praw człowieka z centrum Wiasna.

Jeden z organizatorów protestów Pawieł Siewiaryniec został skazany w czwartek przez miński sąd na karę grzywny w wysokości 1275 rubli (równowatość około 2300 złotych) za wezwania do akcji protestu zorganizowanej 7 grudnia.

"Jeśli ktoś się martwi, że jutro będzie wspólny parlament, to nawet mowy nie ma" Nigdy nie... czytaj dalej » Nie wiadomo, czy Pawieł Siewiaryniec był obecny podczas rozprawy, ponieważ przed południem zatrzymała go milicja, a następnie, jak poinformowała żona opozycjonisty, został doprowadzony do aresztu, gdzie rozpoczął odbywanie kary 15 dni aresztu. Został na nią skazany jeszcze 18 grudnia i dotyczy ona udziału w tej samej akcji protestu, którą władze określiły jako nielegalną.

Była kandydatka na deputowaną do parlamentu Białorusi Alena Tałstaja została w czwartek skazana jednocześnie na karę pięciu dni aresztu i grzywny w wysokości 1275 rubli za udział w protestach 7 i 8 grudnia.

W sumie w różnych sądach w Mińsku odbyły się procesy kilkunastu aktywistów, którym wymierzono kary w wysokości do 1275 rubli. Kolejne rozprawy są zaplanowane na piątek i poniedziałek. Wcześniej do aresztu trafiło jeszcze co najmniej trzech opozycyjnych działaczy. Skazano ich - tak jak Siewiaryńca - na 15 dób pozbawienia wolności.

Protesty przeciw integracji z Rosją

Białoruska opozycja i środowiska niezależne widzą w toczących się rozmowach z Rosją na temat pogłębienia integracji zagrożenie dla suwerenności Białorusi. Część z nich uważa, że grozi to w perspektywie nawet "wchłonięciem" Białorusi przez Rosję. Aktywiści z 15 partii i organizacji opozycyjnych prowadzą kampanię w obronie niepodległości pod hasłem "Obronimy Białoruś".

7 i 8 grudnia opozycja zorganizowała protesty, które trwały po wiele godzin, a uczestniczyło w nich pierwszego dnia około tysiąca, a drugiego - około 600 osób. Nie były one uzgadniane z władzami. W trakcie akcji milicja nie zatrzymywała jej uczestników, jednak kilka dni później aktywiści zaczęli otrzymywać wezwania na milicję, która zarzuca im złamanie przepisów o masowych zgromadzeniach.

Kolejne protesty zorganizowano 20 i 21 grudnia. Najwięcej ludzi - według mediów nawet ponad dwa tysiące - było na ulicach 20 grudnia.

W czwartek komitet organizacyjny kampanii "Obronimy Białoruś" zapowiedział, że następna akcja odbędzie się w najbliższą niedzielę. Nie jest jednak planowany mityng ani marsz, a jedynie utworzenie żywego łańcucha wzdłuż głównych ulic w centrum Mińska. Taki format organizatorzy tłumaczyli względami bezpieczeństwa, by nie dawać władzom pretekstu do zatrzymań.