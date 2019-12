"To decyzja polityczna i nie ma na uwadze dobra moich małych podopiecznych i ich rodziców"

Dotychczasowy ordynator oddziału neonatologicznego im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w szpitalu w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie), doktor Riad Haidar, od 1 stycznia 2020 roku nie będzie już pełnił tej funkcji. Taką decyzję podjął nowy dyrektor szpitala Adam Chodziński. - Stanowczo oświadczamy - Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy uznaje tę decyzję za fatalną dla szpitala, a przede wszystkim dla pacjentów - napisał Jurek Owsiak.

Riad Haidar o odwołaniu z kierownictwa oddziałem dla noworodków poinformował w internetowym wpisie. Od końca października Haidar jest posłem z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

Samochód Superbohaterki pomalowały dzieci z onkologii. Teraz trafi na aukcję WOŚP Na co dzień... czytaj dalej » Adam Chodziński dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej został w połowie listopada tego roku. Jednocześnie jest radnym miejskim w Białej Podlaskiej z ramienia Zjednoczonej Prawicy.

"To wyłącznie decyzja polityczna"

- To zaskakująca decyzja i zupełnie dla mnie niezrozumiała. Prawie 30 lat kierowałem tym oddziałem i nigdy nie było żadnych zarzutów do mojej pracy, wręcz przeciwnie. Oddział uznawany jest za jeden z najlepszych w Polsce i zapewnia leczenie na najwyższym światowym poziomie - kilkanaście godzin temu napisał Haidar na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Dodał, że jest to decyzja dyrektora bialskiego szpitala Adama Chodzińskiego.

"Sytuacja o tyle smutna, że jest to wyłącznie decyzja polityczna i nie ma na uwadze dobra moich małych podopiecznych i ich rodziców" - napisał Haidar i zaznaczył, że w bialskim szpitalu zajmował się "maluchami" od ponad 40 lat.





"Perła polskiej neonatologii"

Do sprawy w poniedziałek odniosła się Fundacja WOŚP. Także w mediach społecznościowych Jurek Owsiak w podpunktach zwrócił się z pytaniami do dyrektora szpitala w Białej Podlaskiej:

- Panie dyrektorze, skąd taka decyzja? Raid Haidar to jeden z najbardziej cenionych neonatologów w Polsce. Posiada ogromną wiedzę specjalistyczną, kształci kolejne pokolenia młodych lekarzy, jego pracy i zaangażowaniu setki tysięcy najmłodszych pacjentów zawdzięcza życie i zdrowie. Oddział, którym tak długo kierował, to absolutna perła w świecie polskiej neonatologii. Trafiają tam noworodki z najcięższymi schorzeniami, często podejmowana jest tam walka o życie tych maluchów. Oddział pracuje i leczy na najwyższym światowym poziomie co było wielokrotnie doceniane, zresztą nie tylko w Polsce - czytamy w komunikacie.

Poznański szpital ma swoją "Wyspę Skarbów". Dzięki wsparciu WOŚP Zmodernizowaną... czytaj dalej » Fundacja WOŚP podkreśla, że widzi doskonale efekty pracy bialskiego oddziału noworodków. Wymienia, że na oddziale pracuje sprzęt od WOŚP wartości 2,9 miliona złotych i są to nowoczesne inkubatory, ultrasonografy, stanowiska do resuscytacji, sprzęt do nieinwazyjnego wspomagania oddechu noworodków, respiratory, lampy do fototerapii czy leżanki dla rodziców.

"Fatalna decyzja"

Fundacja WOŚP przypomina, że ten właśnie oddział zawsze stawiała za wzór wielu innym placówkom w Polsce. Dyrektorowi Chodzińskiemu przypomina, że publiczny system opieki zdrowotnej w Polsce przeżywa dziś zapaść, a polskich szpitalach brakuje 70 tysięcy lekarzy, co prowadzi do zamykania lub zawieszania oddziałów szpitalnych. W komunikacie przedstawiciele Fundacji WOŚP pytają dyrektora: - Czy naprawę stać Pana na to, by w taki sposób potraktować jednego z najbardziej docenianych lekarzy neonatologów w Polsce? Czy nie igra Pan życiem i zdrowiem najmłodszych pacjentów?

Kończąc internetowy komunikat, Jurek Owsiak i jego zespół stanowczo oświadczyli: - Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy uznaje tę decyzję za fatalną dla szpitala, a przede wszystkim dla pacjentów.

Przed południem na stronie internetowej bialskiego szpitala ukazało się oświadczenie z informacją, że w opinii dyrekcji doktor Riad Haidar jest bardzo dobrym specjalistą neonatologiem. Podkreślono, że lekarz udziela świadczeń oraz pełni funkcję lekarza kierującego oddziałem neonatologicznym w oparciu o umowę kontraktową w wyniku konkursu na czas określony, a ta wygasa 31 grudnia 2019 roku.

- Podczas spotkania 18 grudnia br. dyrektor placówki zaproponował panu doktorowi dalszą współpracę z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej na udzielanie świadczeń w oddziale neonatologii. Została mu przedstawiona jednostronnie podpisana umowa dalszej współpracy na dogodnych warunkach. Umowa nie przewidywała kierowania i zarządzania oddziałem. Pan Doktor - nad czym ubolewamy - nie przyjął powyższej propozycji - napisała Magdalena Us, rzecznik prasowa szpitala. Dodała, że dyrekcja jest otwarta na dalszą współpracę z Riadem Haidarem.



W najbliższych miesiącach zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko lekarza kierującego oddziałem neonatologii. Na ten okres zostanie powołany lekarz pełniący obowiązki ordynatora.