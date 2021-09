ZNP szacuje, że nadal brakuje około 10 tysięcy nauczycieli. "To odbije się na uczniach"

Co wzrośnie, co spadnie?

Broniarz odniósł się tym samym do projektu ustawy budżetowej na rok 2022. Wynika z niego m.in., że w przyszłym roku nie wzrośnie kwota bazowa nauczycielskiego wynagrodzenia. - To drugi rok, w którym zamrożone będą pensje, co w połączeniu ze stale rosnącą inflacją oznacza, że nauczyciele nie tylko nie dostają podwyżek, ale będą zarabiać coraz mniej - tłumaczył Broniarz.

Z projektu wynika też, że wzrośnie subwencja oświatowa (pieniądze, które państwo przekazuje organom prowadzącym na funkcjonowanie placówek oświatowych). To ponad 53 miliardy złotych. - Ale to wzrost o jedynie 2,6 punktu procentowego, co oznacza, że nie ma szans, by z tej kwoty pokryć odpowiedni wzrost nauczycielskich wynagrodzeń. Tym bardziej, że pozostałe koszty utrzymania oświaty stale rosną - podkreślał prezes ZNP. I dodawał: - To wszystko ma ścisły związek z tym, że dziś wyraźnie brakuje w szkołach nauczycieli. Doświadczeni pracownicy odchodzą, a absolwenci studiów nie chcą podejmować pracy z wynagrodzeniem poniżej 3 tysięcy złotych brutto.